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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников: Зеленский анонсировал внедрение цифровых процедур

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина будет внедрять автоматические цифровые процедуры в налоговой и на таможне.

Об этом во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады заявил президент Владимир Зеленский.

— Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматизированные цифровые процедуры, — сказал глава государства.

В то же время Зеленский подчеркнул, что цифровизация дает колоссальные возможности упрощать взаимодействие в сфере налогов, таможенных процедур и всех других, где есть встреча или любой контакт гражданина или бизнеса с чиновником.

Президент отметил, что является сторонником снижения налогов, но во время войны и зависимости от сотрудничества с финансовыми донорами Украина не может себе этого позволить.

— Но когда Украина победит и сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше. Сниженные налоги должны означать повышенную налоговую добросовестность, — заявил глава государства.

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Володимир Зеленський

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, Владимир Зеленский, митна служба
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