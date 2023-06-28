Налоговая без налоговиков, таможня без таможенников: Зеленский анонсировал внедрение цифровых процедур
Украина будет внедрять автоматические цифровые процедуры в налоговой и на таможне.
Об этом во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады заявил президент Владимир Зеленский.
— Наша цель — налоговая без налоговиков, таможня без таможенников. Автоматизированные цифровые процедуры, — сказал глава государства.
В то же время Зеленский подчеркнул, что цифровизация дает колоссальные возможности упрощать взаимодействие в сфере налогов, таможенных процедур и всех других, где есть встреча или любой контакт гражданина или бизнеса с чиновником.
Президент отметил, что является сторонником снижения налогов, но во время войны и зависимости от сотрудничества с финансовыми донорами Украина не может себе этого позволить.
— Но когда Украина победит и сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше. Сниженные налоги должны означать повышенную налоговую добросовестность, — заявил глава государства.
Пока соцсети обсуждают беспорядки в РФ, на украинском юге крупнейшая атомная станция в Европе до сих пор остается в руках оккупантов, нашпигованная оружием и взрывчаткой. Факт того, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.Полина Спасенко