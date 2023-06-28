Податкова без податківців, митниця без митників: Зеленський анонсував впровадження цифрових процедур

Україна впроваджуватиме автоматичні цифрові процедури в податковій і на митниці.

Про це під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради заявив президент Володимир Зеленський.

– Наша мета – податкова без податківців, митниця без митників. Автоматизовані цифрові процедури, – сказав глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що цифровізація дає колосальні можливості спрощувати взаємодію у сфері податків, митних процедур і всіх інших, де є зустріч або будь-який контакт громадянина чи бізнесу з чиновником.

Президент зазначив, що є прихильником зниження податків, але під час війни Україна та залежності від співпраці з фінансовими донорами не може собі цього дозволити.

– Але коли Україна переможе і сама стане донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим. Знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність, – заявив глава держави.

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