Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Обнялись перед прыжком: мать с ребенком совершила самоубийство по дороге в Польшу
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Акула пять раз укусила туриста: в Египте мужчину спасли дельфины
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия

будинки
Фото: Unsplash

Украинское правительство приняло решение, которое позволяет подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе єОселя всем украинцам без собственного жилья.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— В прошлом году мы запустили программу єОселя. Дали возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более чем 1,2 млрд грн, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что теперь программу будут расширять. В ней смогут принять участие украинцы, которые не имеют собственного жилья.

По словам Шмыгаля, для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет.

В Укрфинжилье сообщили, что изменения вступят в силу с 1 августа. Подать заявки смогут:

  • ветераны войны и члены их семей;
  • участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 м² для семьи из одного человека (одинокий человек) и дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи.

Для этих категорий граждан будут действовать следующие условия:

  • фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
  • первый взнос — от 20%;
  • срок кредитования — до 20 лет;
  • приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Отмечается, что выбрать строящееся жилье граждане смогут только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы. В рамках єОселі допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.

В Укрфинжилье добавили, что такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков єОселі при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только для тех застройщиков, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства.

В то же время, программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

Читайте также
В приложении Дія запустили программу єОселя
житло

Источники: Кабмин, Укрфинжилье

Доступне житло, Житло в Україні, Кабмин, Кредит
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Всемирный банк выделил Украине кредит в $1,5 млрд: на что направят деньги
Світовий банк
Новым гендиректором Укроборонпрома назначен Герман Сметанин
Концерн Укроборонпром
Правительство объявило выговор Кличко и главе КГГА
засідання Кабміну
Кабмин сменит главу Укроборонпрома – новым руководителем может стать Сметанин
Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
Мужчинам, подлежащим мобилизации, запретили работать охранниками
Охоронець
Видео
”Недострана” и безграничная любовь к России: последние самые громкие языковые скандалы

Не успел в Харькове утихнуть скандал с концертом Лободы и протестом школьницы, как в городе снова пылает. Пассажирка такси сняла на видео, как водитель обозвал Украину “несуществующей”, а все потому, что она попросила его выключить российскую музыку в салоне автомобиля. Девушка отказалась ехать с водителем, а видео выложила в Instagram, чтобы утопающая в крови из-за России страна знала своих антигероев.

Татьяна Доцяк
Позорный скандал на Закарпатье: пьяный сотрудник военкомата избил жену военного
Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
МВД создали единый реестр оружия: как он работает
Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (04.07.2023)
Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
РФ сосредоточила на Востоке Украины около 180 тыс. солдат – Череватый
Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь