Программу єОселя расширят на всех украинцев без собственного жилья: какие условия
Украинское правительство приняло решение, которое позволяет подавать заявки на получение льготных ипотечных кредитов по программе єОселя всем украинцам без собственного жилья.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— В прошлом году мы запустили программу єОселя. Дали возможность военным, правоохранителям, учителям, медикам и ученым получать ипотеку под 3%. Сейчас таких льготных ипотечных кредитов уже выдано на сумму более чем 1,2 млрд грн, — сказал он.
Шмыгаль добавил, что теперь программу будут расширять. В ней смогут принять участие украинцы, которые не имеют собственного жилья.
По словам Шмыгаля, для них будет действовать льготная годовая ставка 7% в гривне. Первый взнос — от 20%, а срок кредитования — до 20 лет.
В Укрфинжилье сообщили, что изменения вступят в силу с 1 августа. Подать заявки смогут:
- ветераны войны и члены их семей;
- участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, семьи погибших (умерших) ветеранов войны, а также семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;
- внутренне перемещенные лица;
- другие граждане Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 м² для семьи из одного человека (одинокий человек) и дополнительно 21 м² — на каждого следующего члена семьи.
Для этих категорий граждан будут действовать следующие условия:
- фиксированная годовая ставка в гривне — 7%;
- первый взнос — от 20%;
- срок кредитования — до 20 лет;
- приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.
Отмечается, что выбрать строящееся жилье граждане смогут только у застройщиков, которые аккредитованы банками-участниками программы. В рамках єОселі допускается кредитование исключительно по таким моделям финансирования, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье при оформлении кредита.
В Укрфинжилье добавили, что такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков єОселі при покупке квартиры на первичном рынке в строящихся объектах. Аккредитация застройщиков банками в программе будет доступна только для тех застройщиков, которые выбрали прозрачные механизмы финансирования строительства.
В то же время, программа остается доступной под 3% годовых для категорий военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.
Источники: Кабмин, Укрфинжилье
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