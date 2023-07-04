Програму єОселя розширять на всіх українців без власного житла: які умови

Український уряд ухвалив рішення, яке дозволяє подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя всім українцям без власного житла.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Минулого року ми запустили програму єОселя. Дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд грн, – сказав він.

Шмигаль додав, що тепер програму будуть розширювати. У ній зможуть взяти участь українці, які не мають власного житла.

За словами Шмигаля, для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок – від 20%, а термін кредитування – до 20 років.

В Укрфінжитлі повідомили, що зміни набудуть чинності з 1 серпня. Подати заявки зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 м² для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 м² – на кожного наступного члена сім’ї.

Для цих категорій громадян будуть діяти такі умови:

фіксована річна ставка у гривні – 7%;

перший внесок – від 20%;

термін кредитування – до 20 років;

придбати можна квартиру в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Зазначається, що обрати житло, що будується, громадяни зможуть лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У межах єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

В Укрфінжитлі додали, що така модель роботи забезпечує захист прав позичальників єОселі під час купівлі квартири на первинному ринку в об’єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

Водночас, програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців і силовиків, медиків, педагогів та науковців.

Джерела: Урядовий портал, Укрфінжитло

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.