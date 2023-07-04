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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Програму єОселя розширять на всіх українців без власного житла: які умови

будинки
Фото: Unsplash

Український уряд ухвалив рішення, яке дозволяє подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя всім українцям без власного житла.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

— Минулого року ми запустили програму єОселя. Дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд грн, – сказав він.

Шмигаль додав, що тепер програму будуть розширювати. У ній зможуть взяти участь українці, які не мають власного житла.

За словами Шмигаля, для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок – від 20%, а термін кредитування – до 20 років.

В Укрфінжитлі повідомили, що зміни набудуть чинності з 1 серпня. Подати заявки зможуть:

  • ветерани війни та члени їх сімей;
  • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 м² для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 м² – на кожного наступного члена сім’ї.

Для цих категорій громадян будуть діяти такі умови:

  • фіксована річна ставка у гривні – 7%;
  • перший внесок – від 20%;
  • термін кредитування – до 20 років;
  • придбати можна квартиру в будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Зазначається, що обрати житло, що будується, громадяни зможуть лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У межах єОселі допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

В Укрфінжитлі додали, що така модель роботи забезпечує захист прав позичальників єОселі під час купівлі квартири на первинному ринку в об’єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

Водночас, програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців і силовиків, медиків, педагогів та науковців.

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Джерела: Урядовий портал, Укрфінжитло

Доступне житло, Житло в Україні, Кабмін, Кредит
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