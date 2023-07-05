РФ потеряла почти половину боеспособности своей армии — командующий ВС Британии
Российская армия утратила в Украине почти половину своей боеспособности, в частности потеряла около 2,5 тыс. танков.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
— Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год, — сообщает Радакин.
Он отметил, что высокая плотность российских минных полей, преимущество России в воздухе и неполное обеспечение военной техникой, которую запрашивал Киев, усложнили контрнаступательную кампанию Украины.
В то же время Радакин добавил, что было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку и контрнаступление является комплексом мероприятий.
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