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РФ потеряла почти половину боеспособности своей армии — командующий ВС Британии

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Российская армия утратила в Украине почти половину своей боеспособности, в частности потеряла около 2,5 тыс. танков.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин.

— Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год, — сообщает Радакин.

Он отметил, что высокая плотность российских минных полей, преимущество России в воздухе и неполное обеспечение военной техникой, которую запрашивал Киев, усложнили контрнаступательную кампанию Украины.

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В то же время Радакин добавил, что было несправедливо привязывать украинские наступательные действия к определенному сроку и контрнаступление является комплексом мероприятий.

Источник: Financial Times
Армия России, Война в Украине
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