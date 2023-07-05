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РФ втратила майже половину боєздатності своєї армії – командувач ЗС Британії

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Російська армія загубила в Україні майже половину своєї боєздатності, зокрема втратила близько 2,5 тис. танків.

Про це заявив начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

– Росія втратила майже половину боєздатності своєї армії. Торік вона випустила 10 млн артилерійських снарядів, але в кращому випадку може виробляти 1 млн снарядів на рік. Вона втратила 2,5 тис. танків, а в кращому випадку може виробляти 200 нових танків на рік, – повідомляє Радакін.

Він зауважив, що висока щільність російських мінних полів, перевага Росії у повітрі та неповне забезпечення військовим обладнанням, яке просив Київ, ускладнили контрнаступальну кампанію України.

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Водночас Радакін додав, що було несправедливо прив’язувати українські наступальні дії до певного терміну і що контрнаступ є комплексом заходів.

Джерело: Financial Times
Армія Росії, Війна в Україні
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