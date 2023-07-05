Украина не согласится на вступление в НАТО без применения 5 статьи Устава – Жовква
Украина не согласится на вступление в состав Североатлантического блока без применения статьи 5 Устава НАТО.
Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.
Он подчеркнул, что 5 статья НАТО — это лучшая гарантия безопасности для Украины. Другие любые гибридные варианты нашему государству не нужны.
— 30 сентября 2022 года президент четко ответил, что никаких внеблоковых, нейтральных статусов для Украины не может быть. Нам такой вариант не нужен, — сказал Жовква.
В то же время он считает, что страны НАТО “интенсивно размышляют” о применении этой статьи.
— Государства-члены НАТО сейчас получили хорошую возможность после агрессии России в отношении Украины подумать об этой статье. И я считаю, что они очень интенсивно об этом размышляют. Это действительно такой “тест-кейс” для каждого государства-члена НАТО. “А что, если вдруг?” Поэтому пусть думают, — сказал Игорь Жовква.
Отметим, что согласно 5-й статье Устава НАТО, вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов НАТО считается нападением на всех.
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