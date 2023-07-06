Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы
Во временно оккупированном Донецке громко, там раздаются взрывы.
Об этом пишут в СМИ.
Официальной информации пока нет, неизвестно, где именно был “прилет”, как и о его последствиях.
В сети публикуют видео, на котором дым видно сразу на нескольких участках.
Следим за ситуацией.
Напомним, что 2 июля в Донецке местные жители сообщали о столбе густого и темного дыма в районе железнодорожного вокзала.
Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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