Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы

Во временно оккупированном Донецке громко, там раздаются взрывы.

Об этом пишут в СМИ.

Официальной информации пока нет, неизвестно, где именно был “прилет”, как и о его последствиях.

В сети публикуют видео, на котором дым видно сразу на нескольких участках.

Следим за ситуацией.

Напомним, что 2 июля в Донецке местные жители сообщали о столбе густого и темного дыма в районе железнодорожного вокзала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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