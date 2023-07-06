Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Игорь Гуменюк подорвал себя и погиб: что произошло в Шевченковском суде Киева
Скандал в Турции: россиянин на отдыхе хвастался убийствами украинцев
Срочно
Ночная атака на Львов: четверо погибших, под завалами еще есть люди
Те, кто в тылу, живут в иллюзиях. На войну попадут все — комбат 3-й ОШБр
”Прилет” дрона в Подмосковье и взрывы в Новой Москве: что известно о громком утре в РФ
Украина
Нуждается в проверке
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Донецке громко, там раздаются взрывы.

Об этом пишут в СМИ.

Официальной информации пока нет, неизвестно, где именно был “прилет”, как и о его последствиях.

В сети публикуют видео, на котором дым видно сразу на нескольких участках.

Следим за ситуацией.

Напомним, что 2 июля в Донецке местные жители сообщали о столбе густого и темного дыма в районе железнодорожного вокзала.

Полномасштабная война в Украине длится уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Взрыв, Донецк, Донецкая область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Германия планирует передать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине — СМИ
Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы
Подрыв пруда-охладителя является менее критическим вариантом: работник ЗАЭС об активности РФ на станции
Запорізька АЕС
Болгария официально поддержала членство Украины в НАТО и формулу мира
Болгарія - прапор
Активисты создали карту вероятного размещения украинских детей, которых вывезли в РФ
Діти-акція
Восстановлено питание Запорожской АЭС от основной линии — Котин
Петро Котін
Видео
Звезды
Говорила, что счастлива: как Амелина разрушала мифы РФ и что сейчас с украинским Нью-Йорком

Как выглядит новое расстрелянное возрождение в украинском Нью-Йорке, где погибшая писательница Виктория Амелина проводила фестиваль - смотрите в материале.

Карина Зуева, Мария Малевская
Последствия экоцида для Черного моря: насколько опасно купаться в Одессе
Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы
Образование для украинцев в Польше: где и как учатся беженцы
освіта, викладач у школі
Суд на стороне активистов: в Протасовом Яру в Киеве должен быть беспрепятственный проход
Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (05.07.2023)
Дымит сразу в нескольких местах: в Донецке раздаются взрывы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь