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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Прокремлевскому блогеру Шарию сообщили о новом подозрении в госизмене

Шарій
Фото: СБУ

СБУ сообщила о новом подозрении пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который помогал ФСБ делать постановочные видео с допросов украинских пленных.

По данным следствия, Шарий лично подсказывал российской спецслужбе, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать военнопленным.

А уже после съемок монтировал видео, вырезая из него “невыгодные” для РФ моменты.

— Смонтированные сюжеты РФ потом использовала для искусственной дискредитации военно-политического руководства Украины, в том числе на международной арене. Анатолий Шарий был привлечен к негласному сотрудничеству кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю., — сообщили в СБУ.

Коммуницировать с российскими спецслужбами блогеру помогал экс-глава Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антон Шевцов, который в начале этого года уже получил подозрение в государственной измене.

Именно от него Шарий получил видео с допросов двух пленных военных ВСУ. После монтажа файлов их согласовали с представителем спецслужбы РФ.

Затем Шарий дополнил сюжет собственными комментариями, обнародовал на своих интернет-платформах и отчитался кураторам, отправив ссылки на публикации.

— Однако сам Шарий в разговорах с сообщником признает, что, несмотря на монтаж, скрыть плохое состояние пленных не удавалось. А родственники украинских защитников, которые откликались на опубликованные в соцсетях видео, просили не снимать и не мучить их родных, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Шарию о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения, по предварительному сговору группой лиц).

Оба фигуранта скрываются от правосудия. СБУ осуществляет комплексные меры для привлечения злоумышленников к ответственности. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в феврале 2021 года СБУ сообщила о подозрении Шарию по ч 1. ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1. ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

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Прокремлевскому блогеру Шарию сообщили о новом подозрении в госизмене

Источник: СБУ
Анатолий Шарий, Война в Украине, СБУ
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