Экс-руководителю полиции Винницкой области сообщили о госизмене — готовил “планы” терактов

Март, 01 в 15:11

Бывшему главе полиции Винницкой области объявили о подозрении в госизмене, в частности, его обвиняют в подготовке “плана” проведения диверсионной работы в Украине для ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Следователи установили, что пособником врага оказался экс-глава ГУ Нацполиции в Винницкой области Антон Шевцов, который с 2016 года находится во временно оккупированном Севастополе и получил гражданство РФ.

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Шевцов по собственной инициативе способствовал спецслужбе РФ в проведении разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Свои “рекомендации” по расшатыванию внутриполитической обстановки в нашем государстве он также передавал обвиняемому в госизмене бывшему нардепу Владимиру Сивковичу.

— Установлено, что именно Шевцов после полномасштабного вторжения лично разработал для ФСБ так называемый План по проведению диверсионной работы на территории Украины, — сообщили в СБУ.

Куратором этого “проекта” был назначен сотрудник 5-й службы ФСБ Косенко М.Ю. Этот “документ” предусматривал проведение агрессором серии взрывов на объектах гражданской инфраструктуры в различных регионах нашего государства.

По разработанному “сценарию”, после терактов должны были состояться показательные задержания “виновных” и публично прозвучать сфабрикованные обвинения в их причастности к движению сопротивления. Все это планировали широко обнародовать в информпространстве через основные рупоры Кремля и подконтрольные Telegram-каналы.

Таким образом Москва планировала дискредитировать Украину на международной арене и попытаться оправдать оккупацию части территории нашего государства.

Сейчас сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступления Шевцова и установили круг лиц, привлеченных им к противоправной деятельности. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).