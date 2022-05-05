Кто такой Анатолий Шарий

В четверг, 5 мая, Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария, которого в нашем государстве подозревают в государственной измене.

Что известно об Анатолии Шарие и в чем его подозревают – далее в материале.

Анатолий Шарий – видеоблогер и бывший журналист, известный тем, что распространял пророссийские нарративы.

В январе 2012 года он покинул территорию Украины и находился на территории Европы. На момент выезда руководил отделом расследований в интернет-издании Обозреватель.

В том же 2012 году Шарий получил в Литве политическое убежище и право на постоянное проживание в Евросоюзе.

С 2014 года он записал много роликов с едкой критикой украинской власти.

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В июне 2019 года Шарий решил создать свою политическую партию (Партию Шария) и участвовать в парламентских выборах.

Первоначально Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать его кандидатом в народные депутаты Украины, но 2 июля, после решения Верховного суда, он все же был зарегистрирован. Впоследствии, после акций протеста и письма Службы безопасности с информацией о том, что Шарий с 2012 года не проживает в Украине, ЦИК отменила его регистрацию.

В октябре 2020 года во время местных выборов партия Шария прошла в ряд местных советов на Востоке и Юге Украины.

В мае 2021 года Литва лишила Анатолия Шария статуса беженца.

В последнее время он проживал на территории Испании, где и был задержан.

Санкции против Шария и задержание в Испании

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины объявила Анатолию Шарию подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков).

– По убеждению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере… Начиная с 2012 года, через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций, — подчеркивали в СБУ.

По информации спецслужбы, Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, распространял манипулятивную информацию об инициативах украинской власти и событиях на Востоке нашей страны. Эти действия были направлены на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации в Украине, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

В СБУ отмечали, что материалы Шария активно использовали российские пропагандистские СМИ.

В августе 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Анатолия Шария, его жены Ольги, Аллы Бондаренко (матери Ольги Шарий), Общества с ограниченной ответственностью Информационное агентство Шарий.нет.

Ограничительные меры предусматривали блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы нашего государства, блокирование доступа к веб-ресурсу https://sharij.net и т.д.

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы Анатолия Шария на территории Украины.

5 мая 2022 года стало известно, что Анатолия Шария, которого в Украине подозревают в государственной измене, задержали правоохранительные органы Испании. Это произошло накануне, 4 мая.

Как отметили в СБУ, доказательства следствия были подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в выступлениях Шария есть факты подрывной деятельности против Украины.

Источник: СБУ, Чесно