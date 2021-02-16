Известному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию СБУ объявила о подозрении в преступлениях, подрывающих нацбезопасность Украины.
Следователи убеждены, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.
Подозрение объявлено в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 111 — Государственная измена;
- ч. 1 ст. 161 — Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
Относительно последней — речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.
Экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты подрывной деятельности против Украины.
По данным следствия, Шарий с 2012 года занимался дискредитацией государственной политики Украины, распространял манипулятивную, искаженную информацию через соцсети, электронные медиа и российские телеканалы, действуя в интересах РФ.
СБУ также получила много заявлений и обращений от граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера. Основанием послужили материалы в сети и выступления в российских СМИ.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к противоправной деятельности Шария.
Анатолий Шарий давно не живет в Украине. В феврале 2014 года установлено его место пребывания — это Королевство Нидерланды.
В 2019 году он создал политическую партию, с которой принял участие в парламентских выборах, а затем в местных выборах 2020.
ЦИК зарегистрировала его кандидатом, несмотря на то, что в течение последних пяти лет он не жил в Украине.