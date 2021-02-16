Известному пророссийскому блогеру Анатолию Шарию СБУ объявила о подозрении в преступлениях, подрывающих нацбезопасность Украины.

Следователи убеждены, что Шарий действовал по заказу иностранных структур.

Подозрение объявлено ​​в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 — Государственная измена;

ч. 1 ст. 161 — Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Относительно последней — речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Экспертные исследования подтвердили, что в интервью и выступлениях Шария есть факты подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, Шарий с 2012 года занимался дискредитацией государственной политики Украины, распространял манипулятивную, искаженную информацию через соцсети, электронные медиа и российские телеканалы, действуя в интересах РФ.

СБУ также получила много заявлений и обращений от граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера. Основанием послужили материалы в сети и выступления в российских СМИ.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к противоправной деятельности Шария.

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Анатолий Шарий давно не живет в Украине. В феврале 2014 года установлено его место пребывания — это Королевство Нидерланды.

В 2019 году он создал политическую партию, с которой принял участие в парламентских выборах, а затем в местных выборах 2020.

ЦИК зарегистрировала его кандидатом, несмотря на то, что в течение последних пяти лет он не жил в Украине.