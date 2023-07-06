Тарнавский: Есть успехи и продвижение на Таврическом направлении

На Таврическом направлении по состоянию на 6 июля продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий, сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский.

По его словам, украинские воины имеют успехи и наносят врагу огромные потери как в живой силе, так и в технике, и вооружении.

— За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот. Уничтожено 47 единиц военной техники противника, — уточнил генерал.

По его словам, среди уничтоженной техники врага: шесть танков, три ББМ, четыре пушки Д-30, пушка 2С5 Гиацинт-С, четыре дрона Zala, один Supercam, две САУ Акация, гаубица Мста-С, комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М, ЗРК Бук, РЛС Зоопарк, две станции РЭБ и автомобильная техника.

Кроме того, уничтожено пять складов с боеприпасами.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 498-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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