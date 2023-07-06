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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Тарнавський: Є успіхи та просування на Таврійському напрямку

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

На Таврійському напрямку станом на 6 липня триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За його словами, українські воїни мають успіхи і завдають ворогу величезних втрат як у живій силі, так і в техніці та озброєнні.

– За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими становлять понад три роти. Знищено 47 одиниць військової техніки противника, – уточнив генерал.

За його словами, серед знищеної техніки ворога: шість танків, три ББМ, чотири гармати Д-30, гармата 2С5 Гіацинт-С, чотири дрони Zala, один Supercam, дві САУ Акація, гаубиця Мста-С, комплекс далекого візуального спостереження Муром-М, ЗРК Бук, РЛС Зоопарк, дві станції РЕБ та автомобільна техніка.

Окрім того, знищено п’ять складів із боєприпасами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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