После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ

Российские военные могут прибегнуть к новым атакам по территории Украины после относительного затишья.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сейчас действительно наблюдается определенное затишье в воздушном пространстве. Так, выходные прошли без таких мощных воздушных ударов со стороны России. Однако тактическая авиация врага все же работает кое-где на фронте.

По словам Игната, в небе постоянно фиксируют средства разведки на разных направлениях. В частности, на юге вражеские дроны постоянно находятся близко к Днепру.

— Хотя суббота-воскресенье были относительно спокойными, этого не скажешь о ситуации на фронте, где Силы обороны ведут наступательные и оборонительные действия. Чего следует ожидать? Все спрашивают об этом. Когда враг ударит в очередной раз? Это всех тоже интересует, но здесь ответа нет. Можно лишь предполагать, что после “затишья” может быть что-то, на что они пойдут, — сказал он.

Также Игнат добавил, что сейчас оккупанты используют тактическую авиацию. Поэтому, вероятно, будут пуски управляемых авиабомб. Он подчеркнул, что украинские военные всегда к этому готовятся.

Фото: Медиацентр Украины

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