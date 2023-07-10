Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Один человек погиб, восемь в больнице. В Польше автобус с украинцами врезался в фуру
С 11 июля в Украине ограничивают продажу табачных изделий: что известно
Мы воюем, если это так: Байден заявил, что США вступят в войну, если РФ нападет на члена НАТО
Сделал это специально. Почему Эрдоган согласился вернуть Украине защитников Азовстали
Потянул на речку и заставил купаться голой. На Закарпатье задержали мужчину, который развращал 8-летнюю девочку
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ

Юрій Ігнат

Российские военные могут прибегнуть к новым атакам по территории Украины после относительного затишья.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он отметил, что сейчас действительно наблюдается определенное затишье в воздушном пространстве. Так, выходные прошли без таких мощных воздушных ударов со стороны России. Однако тактическая авиация врага все же работает кое-где на фронте.

По словам Игната, в небе постоянно фиксируют средства разведки на разных направлениях. В частности, на юге вражеские дроны постоянно находятся близко к Днепру.

— Хотя суббота-воскресенье были относительно спокойными, этого не скажешь о ситуации на фронте, где Силы обороны ведут наступательные и оборонительные действия. Чего следует ожидать? Все спрашивают об этом. Когда враг ударит в очередной раз? Это всех тоже интересует, но здесь ответа нет. Можно лишь предполагать, что после “затишья” может быть что-то, на что они пойдут, — сказал он.

Читайте также
Слишком тихий июль: Коваленко назвал причину уменьшения ракетных атак РФ по Украине
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ

Также Игнат добавил, что сейчас оккупанты используют тактическую авиацию. Поэтому, вероятно, будут пуски управляемых авиабомб. Он подчеркнул, что украинские военные всегда к этому готовятся.

Фото: Медиацентр Украины

Война в Украине, Ракетные удары России, Юрій Ігнат
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Ожидания Украины от саммита НАТО, наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях: 503-й день войны
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Государства НАТО согласовали оборонные планы на случай нападения России — СМИ
НАТО
Конструкция не похожа ни на один танк мира: на что способен Меркава-3
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Дырявое эмбраго: как Россия обходит санкции на импорт оружия и где берет запчасти для своих ракет
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Видео
Саммит НАТО в Вильнюсе: какой результат можно будет считать победой для Украины

Первый заместитель директора Центра Новая Европа Сергей Солодкий объяснил, какой результат саммита НАТО в Вильнюсе можно будет считать победой для Украины.

Валентина Чорна
Новини Факти ICTV — випуск новин за 00:00 (11.07.2023)
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 23:30 (10.07.2023)
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (10.07.2023)
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 22:30 (10.07.2023)
После “затишья” может быть что-то: Игнат оценил вероятность новых атак РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь