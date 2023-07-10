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Після “затишшя” може бути щось: Ігнат оцінив ймовірність нових атак РФ

Юрій Ігнат

Російські військові можуть вдатися до нових атак по території України після відносного затишшя.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що зараз справді спостерігається певне затишшя у повітряному просторі. Так, вихідні пройшли без таких потужних повітряних ударів з боку Росії. Проте тактична авіація ворога все ж працює подекуди на фронті.

За словами Ігната, у небі постійно фіксують засоби розвідки на різних напрямках. Зокрема, на півдні ворожі дрони постійно перебувають близько до Дніпра.

– Хоч субота-неділя були відносно спокійними, цього не скажеш про ситуацію на фронті, де Сили оборони ведуть наступальні та оборонні дії. Чого слід очікувати? Всі запитують про це. Коли ворог вдарить знову? Це всіх теж цікавить, але тут відповіді немає. Можна лише припускати, що після “затишшя” може бути щось, на що вони підуть, – сказав він.

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Також Ігнат додав, що наразі окупанти використовують тактичну авіацію. Тож, ймовірно, будуть пуски керованих авіабомб. Він наголосив, що українські військові завжди до цього готуються.

Фото: Медіацентр Україна

Війна в Україні, Ракетні удари Росії, Юрій Ігнат
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