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Валентина Чорна, редактор ленты

Украина заслуживает быть членом НАТО, нам нужен четкий сигнал именно сейчас — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Украина заслуживает быть членом Североатлантического союза. На саммите в Вильнюсе мы ожидаем четкий сигнал относительно членства в НАТО.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он поблагодарил страны, которые приняли декларации и заявления о евроатлантической интеграции Украины.

— От Украины зависит реальность безопасности здесь, на восточном фланге НАТО. Когда мы подавали заявку на вступление в НАТО, мы говорили откровенно: де-факто Украина уже в Альянсе. Наше оружие — это оружие Альянса. Наши ценности — это то, во что верит Альянс. Наша защита — это именно тот элемент формулы Европы, который делает ее объединенной, свободной и в мире. Вильнюс должен все это подтвердить, — сказал Зеленский.

Сейчас Украина работает над тем, чтобы алгоритм приобретения членства в НАТО стал максимально ясным и быстрым.

Зеленский отметил, что в Вильнюсе запланированы важные двусторонние встречи различного уровня, в которых примут участие лидеры стран Европы, Америки, Канады, Японии и др.

— Приоритеты совершенно очевидны — это противовоздушная оборона для наших городов, для всех общин на всей территории страны, мы работаем над созданием полноценного воздушного щита. Это также оружие для фронта — будут в Вильнюсе переговоры и по этому поводу. Конечно, мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности, — сказал президент.

Зеленский уверен, что для украинских воинов могут быть хорошие оружейные новости из Вильнюса.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія, Саммит НАТО
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