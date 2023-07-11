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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна заслуговує бути членом НАТО, нам потрібен чіткий сигнал саме зараз – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Україна заслуговує бути членом Північноатлантичного союзу. На саміті у Вільнюсі ми очікуємо чіткий сигнал щодо членства в НАТО.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

Він подякував країнам, які ухвалили декларації та заяви щодо євроатлантичної інтеграції України.

– Від України залежить безпекова реальність тут, на східному фланзі НАТО. Коли ми подавали заявку на вступ у НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя – це зброя Альянсу. Наші цінності – це те, у що вірить Альянс. Наш захист – це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити, – сказав Зеленський.

Зараз Україна працює над тим, щоб алгоритм набуття членства в НАТО став максимально ясним та швидким.

Зеленський зазначив, що у Вільнюсі заплановані важливі двосторонні зустрічі різного рівня, в яких візьмуть участь лідери країн Європи, Америки, Канади, Японії тощо.

– Пріоритети абсолютно очевидні – це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни, ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту – будуть у Вільнюсі переговори й щодо цього. Звичайно, ми будемо говорити й про інші аспекти захисту життя та нашої спільної безпеки, – сказав президент.

Зеленський впевнений, що для українських воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюса.

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Війна в Україні, Володимир Зеленський, Російська агресія, Саміт НАТО
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