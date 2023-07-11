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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Російського генерала Цокова ліквідували в районі Бердянська – Андрющенко

Олег Цоков

У районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області 11 липня ліквідували командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ, генерал-майора Олега Цокова.

Про це повідомив радника мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Від нагадав, що у вересні 2022 року Цоков був поранений, але тоді йому вдалося вижити, а “зараз кажуть, що могилізація проведена остаточно”.

23 вересня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що в районі Сватового на Луганщині внаслідок вогневого ураження поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, генерал-майора Олега Цокова.

За його даними, пораненого російського генерала евакуювали 20 вересня.

Пізніше, вже в грудні, Цоков потрапив до списку з 12 російських військових командирів, причетних до ракетних ударів по українських містах, проти яких Велика Британія запровадила персональні санкції.

25 лютого 2023 року внесено до санкційного списку всіх країн Євросоюзу.

Фото: Кремль

Армія Росії, Бердянськ, Війна в Україні, Російська агресія
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