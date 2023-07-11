Украинская Delta успешно прошла тестирование НАТО и готова интегрировать F-16 — Федоров
Украинская Delta успешно прошла тесты НАТО и готова интегрировать западную технику и, в частности, истребители F-16.
Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он напомнил, что в июне 2023 года в Польше прошли ежегодные учения НАТО CWIX по взаимосовместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО.
— Дельту успешно протестировали с 15 системами из 10 стран, включая три системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на взаимосовместимость были удачными, и Delta еще раз подтвердила свои уникальные возможности, — сообщил он.
Также протестировали четыре протокола обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, получаемого Украиной от западных партнеров. Все эти образцы новейшей техники могут быть интегрированы с Delta и применяться еще более эффективно.
Главный протокол, который протестировали в этом году, — это Link 16. Он дает возможность получать данные в Delta из истребителей F-16, которые так необходимы Украине.
– Это мощный шаг. Ведь благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. Это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатов и т.д. Все эти данные позволяют качественно планировать военные операции и эффективно уничтожать захватчиков, – сообщил министр.
Он отметил важность иметь национальную военную систему, способную работать по современным стандартам.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк