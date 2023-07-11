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Украинская Delta успешно прошла тестирование НАТО и готова интегрировать F-16 — Федоров

Михайло Федоров
Фото: УНИАН

Украинская Delta успешно прошла тесты НАТО и готова интегрировать западную технику и, в частности, истребители F-16.

Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он напомнил, что в июне 2023 года в Польше прошли ежегодные учения НАТО CWIX по взаимосовместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО.

— Дельту успешно протестировали с 15 системами из 10 стран, включая три системы, разработанные непосредственно НАТО. Все тесты на взаимосовместимость были удачными, и Delta еще раз подтвердила свои уникальные возможности, — сообщил он.

Также протестировали четыре протокола обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, получаемого Украиной от западных партнеров. Все эти образцы новейшей техники могут быть интегрированы с Delta и применяться еще более эффективно.

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Главный протокол, который протестировали в этом году, — это Link 16. Он дает возможность получать данные в Delta из истребителей F-16, которые так необходимы Украине.

– Это мощный шаг. Ведь благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. Это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатов и т.д. Все эти данные позволяют качественно планировать военные операции и эффективно уничтожать захватчиков, – сообщил министр.

Он отметил важность иметь национальную военную систему, способную работать по современным стандартам.

Военная техника, Винищувач F-16, Михайло Федоров
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