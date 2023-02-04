Кабинет министров Украины поддержал внедрение в армии системы отражения оперативной обстановки Дельта (Delta).

Правительство поддержало соответствующее постановление в субботу, 4 февраля, по представлению министра обороны Украины Алексея Резникова.

– Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, который дает нашим военным значительное преимущество над врагом, — отметили в министерстве.

Правительство не только позволило Силам обороны Украины использовать платформу, но и разместить Delta в облаке за пределами нашего государства. Это позволит защитить систему Delta от российских ракетных ударов и кибератак.

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Система Delta – это платформа ситуационной осведомленности по стандартам НАТО. Ее создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Минобороны. Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на поле боя и положение войск.

Как объяснил вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, система подтягивает данные от аэроразведки, со спутников, беспилотников, радаров, стационарных камер, чатов и т.д.

– Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может вообразить… Благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил, – подчеркнул министр.

Федоров добавил, что платформа Delta существенно поможет в планировании военных операций.

– Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов, — подытожил Федоров.

Еще в начале января западные СМИ сообщали, что Украина создала импровизированную разведывательную сеть для координации боевых подразделений ВСУ на фронте. Она состоит “из беспилотников, бойцов и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение”. И эта сеть значительно дешевле американского аналога.

Отмечалось, что почти каждое подразделение Сил обороны Украины, участвовавшее в боях за Киев весной, использовало систему управления войсками Delta.

Источник: Telegram-канал Михаила Федорова