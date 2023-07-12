Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Ударили по объекту инфраструктуры: россияне ночью запустили по Николаеву баллистические ракеты
Срочно
Взрыв неизвестного военного объекта в Запорожье: пострадало уже 18 человек, среди них — 6 детей
Повез семью в лес на чернику: на Житомирщине мужчина наехал на мину
С сентября Ощадбанк не будет выплачивать пенсии и соцпомощь на карты некоторым украинцам — причина
Направлялся домой с лечения: украинского военного с протезом сняли с рейса в Варшаву
Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО

Зеленський та Столтенберг
Фото: Факти ICTV

Генсек Йенс Столтенберг объяснил, чем формат Совета Украина-НАТО будет отличаться от комиссии.

Об этом он рассказал в среду, 12 июля в Вильнюсе во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос журналиста Фактов ICTV Владимира Рунца Столтенберг сказал, что он будет председательствовать в Совете, и его работу не сможет заблокировать позиции одного конкретного государства или его негативное голосование.

Зеленський та Столтенберг

Фото: Оператор Фактів ICTV Максиміліан Ільченко

– И если президент Зеленский захочет принять участие в нем, он сможет это сделать, никто не заблокирует, потому что мы будем встречаться как равные и решать в рамках кризисных консультаций, которые могут созвать любой член совета. Это очень мощный политический инструмент дальнейшей политической интеграции и принятия решений. Это один из инструментов, который мы сегодня принимаем, для того, чтобы приблизить Украину к НАТО, – сказал генсек.

Напомним, сегодня в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе “хорошими”, но не идеальными.

Ранее глава украинского государства заявлял, что Украина присутствует на саммите НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Североатлантический блок и оружия.

Читайте также
Украина может получить “большие подарки” от ЕС до конца года — президент Сербии
Александар Вучич

Фото: Оператор Фактов ICTV Максимилиан Ильченко

Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Саммит НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
По итогам саммита были убраны все двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО — Зеленский
Столтенберг та Зеленський
Украине больше нужны артиллерийские снаряды, а не ракеты ATACMS — Байден
Джо Байден
Плохие новости для Путина: что пишут иностранные СМИ о результатах саммита НАТО в Вильнюсе
саміт НАТО
Без ПДЧ, но и без приглашения: с чем Украина вышла с саммита НАТО в Вильнюсе
Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО
Зеленский ответил на упреки Уоллеса о недостаточной благодарности Украины
Володимир Зеленський
Видео
Главное препятствие к вступлению в ЕС: что не так с е-декларациями чиновников

В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

Василий Сафьянюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (12.07.2023)
Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 17:00 (12.07.2023)
Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (12.07.2023)
Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (12.07.2023)
Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь