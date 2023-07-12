Никто не сможет заблокировать встречу. Столтенберг о Совете Украина-НАТО

Генсек Йенс Столтенберг объяснил, чем формат Совета Украина-НАТО будет отличаться от комиссии.

Об этом он рассказал в среду, 12 июля в Вильнюсе во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос журналиста Фактов ICTV Владимира Рунца Столтенберг сказал, что он будет председательствовать в Совете, и его работу не сможет заблокировать позиции одного конкретного государства или его негативное голосование.

– И если президент Зеленский захочет принять участие в нем, он сможет это сделать, никто не заблокирует, потому что мы будем встречаться как равные и решать в рамках кризисных консультаций, которые могут созвать любой член совета. Это очень мощный политический инструмент дальнейшей политической интеграции и принятия решений. Это один из инструментов, который мы сегодня принимаем, для того, чтобы приблизить Украину к НАТО, – сказал генсек.

Напомним, сегодня в Вильнюсе продолжается второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе “хорошими”, но не идеальными.

Ранее глава украинского государства заявлял, что Украина присутствует на саммите НАТО ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Североатлантический блок и оружия.

Фото: Оператор Фактов ICTV Максимилиан Ильченко

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