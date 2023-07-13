Минобразования рекомендует вузам и колледжам с 1 сентября перейти на очное обучение

Высшим учебным заведениям и колледжам, которые не расположены в зонах боевых действий, предлагается с 1 сентября перейти на очный формат обучения.

Об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что эпидемия Covid-19, а затем и вооруженная агрессия против Украины “привели к неоспоримому снижению качества образования”.

В течение лета предлагают управлению принять максимальные усилия для обустройства укрытий в вузах, чтобы вернуться на очное обучение.

В документе отмечается, что рекомендация не касается учебных заведений, размещенных на территориях, находящихся в зонах боевых действий, в частности в зонах досягаемости огня вражеских реактивных систем залпового огня и систем типа С-300.

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