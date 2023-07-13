Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання

Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, пропонується з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України “призвели до незаперечного зниження якості освіти”.

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутися на очне навчання.

У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.

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