Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання
Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, пропонується з 1 вересня перейти на очний формат навчання.
Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.
Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України “призвели до незаперечного зниження якості освіти”.
Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутися на очне навчання.
У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.
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