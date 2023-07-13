Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вдарили по об’єкту інфраструктури: росіяни вночі запустили по Миколаєву балістичні ракети
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Повіз родину до лісу на чорницю: на Житомирщині чоловік наїхав на міну
З вересня Ощадбанк не виплачуватиме пенсії та соцдопомогу на картки деяким українцям – причина
Прямував додому з лікування: українського військового з протезом зняли з рейсу до Варшави
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання

освіта, викладач у школі
Фото: Depositphotos

Вищим навчальним закладам та коледжам, які не розташовані в зонах бойових дій, пропонується з 1 вересня перейти на очний формат навчання.

Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки України.

Зазначається, що епідемія Covid-19, а потім і збройна агресія проти України “призвели до незаперечного зниження якості освіти”.

Протягом літа пропонують управлінню прийняти максимальні зусилля для облаштування укриттів у ВНЗ, щоб повернутися на очне навчання.

У документі наголошується, що рекомендація не стосується закладів освіти, розміщених на територіях, які перебувають в зонах бойових дій, зокрема в зонах досяжності вогню ворожих реактивних систем залпового вогню та систем типу С-300.

Читайте також
Школи на Харківщині облаштують модульними укриттями – департамент освіти
Директор департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації Олексій Литвинов

МОН, Освіта в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Репетиторство в Україні: як можна вивчити польську мову не в школі
Репетиторство в Україні: як можна вивчити польську мову не в школі
40% уже зареєстрували електронні кабінети: як проходить вступна кампанія-2023
Вступ, університет, навчання
Вступ до вишу 2023: як подати заяву, необхідні документи та основні дати
Вступ, університет, навчання
11 українських ЗВО увійшли до рейтингу QS World University Rankings 2024
КНУ ім Т. Г. Шевченка
Відео
Головна перешкода до вступу в ЄС: що не так з е-деклараціями чиновників

На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.

Василь Саф’янюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (12.07.2023)
Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (12.07.2023)
Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)
Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Міносвіти рекомендує ВНЗ та коледжам з 1 вересня перейти на очне навчання
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь