Карта боевых действий на 14.07.2023 – ситуация на фронте

На 506-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло около 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 14.07.2023

Потери РФ на 14 июля 2023

личного состава – около 236 590 (+550),

танков ‒ 4 097 (+5),

боевых бронированных машин – 8 008 (+9),

артиллерийских систем – 4 449 (+24),

реактивных систем залпового огня – 680 (+2),

средств противовоздушной обороны – 423 (+2),

самолетов – 315,

вертолетов – 310,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 783 (+31),

крылатых ракет ‒ 1 273 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 019 (+24),

специальной техники – 662 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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