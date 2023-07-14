Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 14.07.2023 – ситуация на фронте
На 506-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
В течение суток там произошло около 30 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 14.07.2023
Потери РФ на 14 июля 2023
- личного состава – около 236 590 (+550),
- танков ‒ 4 097 (+5),
- боевых бронированных машин – 8 008 (+9),
- артиллерийских систем – 4 449 (+24),
- реактивных систем залпового огня – 680 (+2),
- средств противовоздушной обороны – 423 (+2),
- самолетов – 315,
- вертолетов – 310,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 783 (+31),
- крылатых ракет ‒ 1 273 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 019 (+24),
- специальной техники – 662 (+10).
Полномасштабная война в Украине длится уже 506-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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