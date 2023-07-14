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Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 14.07.2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

На 506-е сутки полномасштабной войны тяжелые бои идут на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В течение суток там произошло около 30 боевых столкновений.

Карта боевых действий в Украине на 14.07.2023

Карта бойових дій 13 липня 2023

Фото: ISW

Потери РФ на 14 июля 2023

  • личного состава – около 236 590 (+550),
  • танков ‒ 4 097 (+5),
  • боевых бронированных машин – 8 008 (+9),
  • артиллерийских систем – 4 449 (+24),
  • реактивных систем залпового огня – 680 (+2),
  • средств противовоздушной обороны – 423 (+2),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 310,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 3 783 (+31),
  • крылатых ракет ‒ 1 273 (+2),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 019 (+24),
  • специальной техники – 662 (+10).

Полномасштабная война в Украине длится уже 506-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Карта, Російська агресія, РФ
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