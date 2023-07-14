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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Коштує великих зусиль: Пентагон про контрнаступ ЗСУ

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України просуваються на різних ділянках фронту ціною величезних зусиль. 

Про це на брифінгу заявив директор операцій об’єднаного штабу Пентагону Дуглас Сімс, відповідаючи на запитання журналістів, чому контрнаступ ЗСУ відбувається не так швидко, як очікувалося.

Вони використовують нове обладнання, і все це під обстрілами й бомбардуваннями, не кажучи вже про масштабне мінування з боку росіян. І там, де вони просуваються на сотні метрів за день, а подекуди на кілометр за день, вони роблять це ціною величезних зусиль, – сказав він. 

Сімс зауважив, що наразі військові ЗСУ перебувають у розпалі запеклих бойових дій, а також ведуть свої контрнаступальні дії у чудовій послідовності на полі бою.

Директор операцій об’єднаного штабу Пентагону також зазначив, що наразі умови для передання Україні винищувачів F-16 не ідеальні, через те що у росіян багато засобів Протиповітряної оборони. 

Контрнаступ ЗСУ 

Від початку наступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони України звільнили від окупантів 169 кв. км – це приблизно площа Одеси. Зараз на цих територіях проводять розмінування.

За минулий тиждень на Мелітопольському напрямку спецпризначенці Нацгвардії Кара-Даг у взаємодії з підрозділами ЗСУ за тиждень просунулися на 1 700 м у тил ворога.

У Бахмуті ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі, а також закріплюються на рубежах.

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Війна в Україні, ЗСУ, контрнаступ, Пентагон
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