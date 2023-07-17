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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

США предоставляют более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи Украине

США Україна
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты Америки выделяют более $500 млн на гуманитарную помощь Украине.

Об этом во время визита в Киев объявила руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

Новый пакет гуманитарной помощи Украине, которую будут предоставлять через ООН и другие неправительственные организации-партнеры, будет направлен на поддержку внутренне перемещенных лиц и всех, кто пострадал от войны.

Средства пойдут на экстренную продовольственную помощь, медицинское обслуживание, обеспечение временным убежищем, питьевой водой, средствами гигиены и денежной помощью.

— Финансирование также направлено на обеспечение защиты наиболее уязвимых и подверженных риску групп населения, включая создание безопасных мест для женщин и девочек и предоставление им психологической поддержки, — сообщили в USAID.

После объявления Пауэр общий объем гуманитарной помощи, предоставленной США Украине с начала полномасштабной войны, превысил $2,6 млрд, из них $1,9 млрд — по линии USAID.

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США предоставляют более $500 млн дополнительной гуманитарной помощи Украине

Война в Украине, Російська агресія, США
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