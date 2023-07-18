В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв

Во временно оккупированном Крыму снова прогремел взрыв.

У Маріуполь.Спротив сообщают, что громко было в районе между Ялтой и Гурзуфом. Туда отправили российские катера.

Что именно и где взорвалось – пока не известно.

Напомним, что ночью 17 июля ударные дроны ударили по Керченскому мосту. Один автомобильный пролет обвалился, еще один получил повреждения, однако не упал. Железнодорожный мост вроде бы не поврежден. Однако второй день на мосту огромные пробки.

Впоследствии компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото Крымского моста.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что мост через Керченский пролив был важнейшим путем завоза из России военной техники, которая затем ехала на оккупированные территории Украины. Теперь логистика оккупантов значительно нарушится.

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