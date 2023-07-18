Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Денежная помощь от ADRA Ukraine: как украинцам получить 6 660 грн
На Крымском мосту упали два пролета: оккупанты называют это “чрезвычайным событием”
Атака по Запорожью: один человек пострадал, в городе частично нет света
Под Киевом нашли тело девятилетнего мальчика, который пропал возле озера
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Украина Срочно
Срочно
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв

В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Крыму снова прогремел взрыв.

У Маріуполь.Спротив сообщают, что громко было в районе между Ялтой и Гурзуфом. Туда отправили российские катера.

Что именно и где взорвалось – пока не известно.

Взрывы в Ялте 18 июля 2023 года — что известно о взрывах в Ялте

Google Maps

Напомним, что ночью 17 июля ударные дроны ударили по Керченскому мосту. Один автомобильный пролет обвалился, еще один получил повреждения, однако не упал. Железнодорожный мост вроде бы не поврежден. Однако второй день на мосту огромные пробки.

Впоследствии компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые фото Крымского моста.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что мост через Керченский пролив был важнейшим путем завоза из России военной техники, которая затем ехала на оккупированные территории Украины. Теперь логистика оккупантов значительно нарушится.

Читайте также
Появилось видео взрыва на Крымском мосту
Кримський міст

Взрыв, Крым
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Мелитополе громко – взрыв слышали в центре города, еще пять – в Михайловке
Вибух
В ISW оценили, какие последствия для войны будет иметь атака на Крымский мост
Керченський міст, Кримський міст
Как выглядит Крымский мост после повреждения: спутниковые снимки
В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Украина сама выбирает, как защищать свою территорию: Блинкен о повреждении Керченского моста
Ентоні Блінкен
РФ придется уйти из Херсонской и Запорожской областей: эксперт оценил события на Крымском мосту
Кримський міст
Видео
Одним из первых зашел в Бучу: история польского военного корреспондента

Матеуш Ляховский – польский военный корреспондент. Он приехал в Украину в первые дни полномасштабного вторжения в качестве волонтера. Об увиденном писал в соцсетях, впоследствии наладил сотрудничество с польскими редакциями.

Наталья Жуковская
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 00:00 (18.07.2023)
В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:30 (17.07.2023)
В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 23:00 (17.07.2023)
В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 22:30 (17.07.2023)
В районе между Ялтой и Гурзуфом прогремел взрыв
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь