У районі між Ялтою та Гурзуфом пролунав вибух

У тимчасово окупованому Криму знову пролунав вибух.

У Маріуполь.Спротив повідомляють, що гучно було в районі між Ялтою та Гурзуфом. Туди відправили російські катери.

Що саме і де вибухнуло – поки що невідомо.

Нагадаємо, що вночі 17 липня ударні дрони вгатили по Керченському мосту. Один автомобільний проліт обвалився, ще один зазнав пошкоджень, проте не впав. Залізничний міст начебто не пошкоджений. Проте другий день на мосту величезні затори.

Згодом компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові фото Кримського мосту.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що міст через Керченську протоку був найважливішим шляхом завезення з Росії військової техніки, яка потім їхала на окуповані території України. Тепер логістика окупантів значно порушиться.

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