РФ после массированной атаки завела ракетоносители в пункты базирования
19 июля после массированной ночной атаки на боевом дежурстве в Черном море находится восемь вражеских кораблей.
Ракетоносителей среди них нет, отмечают в Военно-морских силах ВСУ.
В Азовском море дежурит один вражеский корабль.
В Средиземном море сосредоточены до восьми вражеских кораблей, среди которых носитель Калибров общим залпом до 16 ракет.
Напомним, что вчера в 10:00 18 июля в Черном море дежурило восемь кораблей, а уже к вечеру их стало вдвое больше.
Среди них был один надводный и один подводный корабль.
Тогда же руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предполагала, что враг после ночной атаки в ночь на 18 июля может завести ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов.
Напомним, что ночью 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр.
Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объектов портовой инфраструктуры Одессы.
Ночью 19 июля наибольший удар оккупанты снова сосредоточили на Одессе и области.
Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.
В общей сложности силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей:
- 13 из 16 крылатых ракет морского базирования Калибр,
- одну управляемую авиационную ракету Х-59,
- 23 из 32 ударных БпЛА Shahed-136/131.
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Источник: ВМС ВСУ
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