РФ после массированной атаки завела ракетоносители в пункты базирования

19 июля после массированной ночной атаки на боевом дежурстве в Черном море находится восемь вражеских кораблей.

Ракетоносителей среди них нет, отмечают в Военно-морских силах ВСУ.

В Азовском море дежурит один вражеский корабль.

В Средиземном море сосредоточены до восьми вражеских кораблей, среди которых носитель Калибров общим залпом до 16 ракет.

Напомним, что вчера в 10:00 18 июля в Черном море дежурило восемь кораблей, а уже к вечеру их стало вдвое больше.

Среди них был один надводный и один подводный корабль.

Тогда же руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк предполагала, что враг после ночной атаки в ночь на 18 июля может завести ракетоносители в пункты базирования для пополнения запасов.

Напомним, что ночью 18 июля российские войска запустили по Одессе шесть крылатых ракет Калибр.

Украинские силы ПВО сбили все, однако ракетные обломки и взрывная волна повредили несколько частных домов и объектов портовой инфраструктуры Одессы.

Ночью 19 июля наибольший удар оккупанты снова сосредоточили на Одессе и области.

Армия РФ выпустила по региону восемь ракет Х-22, одну ракету Х-59, шесть ракет Оникс, а также восемь дронов-камикадзе типа Shahed-136.

В общей сложности силы противовоздушной обороны 19 июля уничтожили 37 из 63 вражеских целей:

13 из 16 крылатых ракет морского базирования Калибр,

одну управляемую авиационную ракету Х-59,

23 из 32 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 511-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ВМС ВСУ

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