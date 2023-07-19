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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ після масованої атаки завела ракетоносії в пункти базування

Кораблі РФ
Фото: Getty Images

19 липня після масованої нічної атаки на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів.

Ракетоносіїв серед них немає, зазначають у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському морі чергує один ворожий корабель.

У Середземному морі зосереджено до восьми ворожих кораблів, серед яких носій Калібрів загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, що вчора о 10:00 18 липня в Чорному морі чергувало вісім кораблів, а вже до вечора їх стало вдвічі більше.

Серед них був один надводний та один підводний корабель.

Тоді ж керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк припускала, що ворог після нічної атаки вночі проти 18 липня може завести ракетоносії в пункти базування для поповнення запасів.

Нагадаємо, що вночі 18 липня російські війська запустили по Одесі шість крилатих ракет Калібр.

Українські сили ППО збили усі, однак ракетні уламки та вибухова хвиля пошкодили кілька приватних будинків та об’єкти портової інфраструктури Одеси.

Уночі 19 липня найбільший удар окупанти знову зосередили на Одесі та області.

Армія РФ випустила по регіону вісім ракет Х-22, одну ракету Х-59, шість ракет Онікс, а також вісім дронів-камікадзе типу Shahed-136.

Загалом сили протиповітряної оборони 19 липня знищили 37 із 63 ворожих цілей:

  • 13 із 16 крилатих ракет морського базування Калібр,
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59,
  • 23 із 32 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Джерело: ВМС ЗСУ

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