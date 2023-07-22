Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк

Оккупационные войска РФ, вероятно, взяли определенную паузу в ракетных атаках на Украину. Параллельно они активизировали разведку, пытаясь собрать информацию об инфраструктуре и украинской ПВО.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что, несмотря на отсутствие запусков ракет ночью, враг не прекращает применять дроны-камикадзе Shahed.

– Сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников, и это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками Шахедов в нашей зоне ответственности, — подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что ночью 22 июля силы противовоздушной обороны сбили все пять дронов-камикадзе Шахед (Shahed-136/131), которыми враг атаковал с юго-восточного направления.

Эта атака была направлена на разведку того, как отреагируют украинские силы ПВО.

– Это такая небольшая волна Шахедов, которая больше была направлена на разведку реагирования сил ПВО, – объяснила Гуменюк.

Кроме того, враг активизировал применение разведывательных БпЛА. По словам Гуменюк, это свидетельствует о том, что войска РФ пытаются собрать информацию, в частности о припортовой инфраструктуре Украины.

Активность вражеских беспилотников наблюдается в акватории Черного моря в направлении побережья.

Как известно, в последние дни Россия совершила несколько ночных атак на Одесскую область. Враг целенаправленно выпустил ракеты по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, нанеся значительный ущерб портовой инфраструктуре и уничтожив десятки тонн зерна.

21 июля войска РФ ударили по зернохранилищу сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В ночь на 22 июля враг применил пять дронов Шахед, все они были уничтожены.

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