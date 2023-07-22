Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Атака Житомирской области Шахедами: пострадали объект инфраструктуры и частные дома
Зеленский подписал закон об увольнении военных в запас после заключения ВВК
К тушению привлекали вертолет и катер: в Москве произошел масштабный пожар в бане
Срочно
Взрывы в Киеве во время тревоги — что известно
Два брата: эксперт рассказал о главных отличиях Shahed-131 от Shahed-136
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк

Обстріли України
Фото: Факти ICTV

Оккупационные войска РФ, вероятно, взяли определенную паузу в ракетных атаках на Украину. Параллельно они активизировали разведку, пытаясь собрать информацию об инфраструктуре и украинской ПВО.

Об этом рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Она отметила, что, несмотря на отсутствие запусков ракет ночью, враг не прекращает применять дроны-камикадзе Shahed.

– Сейчас наблюдаем повышенную активность разведывательных беспилотников, и это говорит о том, что враг взял определенную паузу для сбора информации. Но даже эта пауза была заполнена звуками Шахедов в нашей зоне ответственности, — подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что ночью 22 июля силы противовоздушной обороны сбили все пять дронов-камикадзе Шахед (Shahed-136/131), которыми враг атаковал с юго-восточного направления.

Эта атака была направлена на разведку того, как отреагируют украинские силы ПВО.

– Это такая небольшая волна Шахедов, которая больше была направлена на разведку реагирования сил ПВО, – объяснила Гуменюк.

Кроме того, враг активизировал применение разведывательных БпЛА. По словам Гуменюк, это свидетельствует о том, что войска РФ пытаются собрать информацию, в частности о припортовой инфраструктуре Украины.

Активность вражеских беспилотников наблюдается в акватории Черного моря в направлении побережья.

Как известно, в последние дни Россия совершила несколько ночных атак на Одесскую область. Враг целенаправленно выпустил ракеты по зерновым терминалам в портах Одессы и Черноморска, нанеся значительный ущерб портовой инфраструктуре и уничтожив десятки тонн зерна.

21 июля войска РФ ударили по зернохранилищу сельскохозяйственного предприятия в Одесской области, уничтожив 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.

В ночь на 22 июля враг применил пять дронов Шахед, все они были уничтожены.

Война в Украине, Дрони, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Россияне вечером и ночью артиллерией обстреляли Никополь, есть раненые
Нікополь
Минус 640 оккупантов и 19 артсистем: новые потери РФ в войне за сутки
Бої на фронті
Северодонецк во второй раз под оккупацией. Когда и как ВСУ могут освободить город от россиян
Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк
У оккупантов на Луганщине падает моральный дух из-за потерь и недостатка боеприпасов
російські російський військовий
Карта боевых действий на 22.07.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Видео
Общество Объясняем
В Украине появятся помощники ветеранов: что известно о вакансиях, условиях и обязанностях

Кто может стать помощником ветерана и какие обязанности предусмотрены для таких сотрудников – читайте в материале.

Яна Брензей, Юлия Соколова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (21.07.2023)
Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (21.07.2023)
Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (21.07.2023)
Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (21.07.2023)
Враг взял паузу в ракетных атаках, но заполнил ее Шахедами – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь