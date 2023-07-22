Ворог узяв паузу в ракетних атаках, але заповнив її Шахедами – Гуменюк

Окупаційні війська РФ, імовірно, взяли певну паузу в ракетних атаках на Україну. Паралельно вони активізували розвідку, намагаючись зібрати інформацію про інфраструктуру та українську ППО.

Про це розповіла начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що, попри відсутність запусків ракет вночі, ворог не припиняє застосовувати дрони-камікадзе Shahed.

– Зараз спостерігаємо підвищену активність розвідувальних безпілотників, і це свідчить про те, що ворог взяв певну паузу для збору інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками Шахедів у нашій зоні відповідальності, – наголосила Гуменюк.

Вона нагадала, що вночі 22 липня сили протиповітряної оборони збили усі п’ять дронів-камікадзе Шахед (Shahed-136/131), якими ворог атакував з південно-східного напрямку.

Ця атака була спрямована на розвідування того, як відреагують українські сили ППО.

– Це така невелика хвиля Шахедів, яка більше була спрямована на розвідування реагування сил ППО, – пояснила Гуменюк.

Крім того, ворог активізував застосування розвідувальних БпЛА. За словами Гуменюк, це вказує на те, що війська РФ намагаються зібрати інформацію, зокрема, про припортову інфраструктуру України.

Активність ворожих безпілотників спостерігається в акваторії Чорного моря в напрямку узбережжя.

Як відомо, останніми днями Росія здійснила кілька нічних атак на Одеську область. Ворог цілеспрямовано випустив ракети по зернових терміналах в портах Одеси та Чорноморська, завдавши значної шкоди портовій інфраструктурі та знищивши десятки тонн зерна.

21 липня війська РФ вдарили по зерносховищу сільськогосподарського підприємства в Одеській області, знищивши 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

У ніч на 22 липня ворог застосував п’ять дронів Шахед, усі з них були знищені.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.