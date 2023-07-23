Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 23.07.2023 – ситуация на фронте
В течение суток на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло около 40 боевых столкновений.
Карта боевых действий в Украине на 23.07.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 515-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Зерновая сделка: возможно ли ее возобновление и какие есть альтернативы
За год зерновой сделки успешно прошли свой путь более тысячи кораблей, отгружено более 30 млн. тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс, то есть использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж. А после выхода из сделки стала стрелять по всей портовой инфраструктуре.Наталья Кулик