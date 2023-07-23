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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 23.07.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 23.07.2023

Карта бойових дій 22 липня 2023

Фото: ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

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