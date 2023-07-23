Карта бойових дій на 23.07.2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках відбулось близько 40 бойових зіткнень.

Карта бойових дій в Україні на 23.07.2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 515-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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