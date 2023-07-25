ГУР перехопило секретну доповідь для Путіна, як РФ зривала зернову угоду

Секретну доповідь про роботу російської частини спільного координаційного центру під час реалізації зернової ініціативи щодо зриву цієї угоди, яку підготували для керівництва Кремля, перехопило Головне управління розвідки Міноборони України.

Документ присвячений технологіям, які застосовувалися для перешкоджання роботі зернового коридору і в підсумку призвели до остаточного розриву угоди.

Головним завданням цього так званого центру було максимальне зменшення обсягу зерна, яке вивозилося в межах ініціативи.

– Якісна перевірка суден також була одним із ключових елементів стримування безконтрольного зростання експорту зерна з українських портів. Водночас діяльність російських інспекторів була побудована в суворій відповідності із розробленими методичними документами з організації проведення інспекції суден. За результатами проведених інспекцій було обмежено участь в ініціативі 46 суден і обмежено в русі 303 судна на загальний строк 342 доби, – йдеться у документі.

Ці заходи були розбиті на кілька етапів. На першому, за ініціативи Путіна, призупинено участь РФ в угоді з 29 жовтня до 3 листопада, що “призвело до падіння обсягів вивезення зерна з 4,2 млн в жовтні до 2,6 у листопаді”.

На наступному етапі – обмежено допуск суден у порт Південний, зменшено кількість інспекційних команд (не більше двох) та були зупинки в реєстрації зерновозів.

В українській розвідці кажуть, що усі ці заходи дали змогу РФ ефективно стримувати кількість суден, що прямували в українські порти і значно обмежити обсяг вивезення продовольства. Загалом це заблокувало експорт близько 20 млн т вантажів.

Окрема увага у звіті приділяється зриву поставок зерна за програмою Всесвітньої продовольчої програми Зерно з України, оскільки реєстрація суден цієї організації проходила тільки після надання письмових зобов’язань про неучасть в зерновій ініціативі.

Відповідно ця секретна доповідь свідчить про те, що всі дії РФ щодо зриву зернової угоди – частина єдиного заздалегідь розробленого плану, а цілеспрямований обстріл української портової інфраструктури – лише черговий крок у його реалізації, підсумували в ГУР.

Росія зірвала продовження Чорноморської зернової ініціативи, дія якої завершилася 17 липня.

Після цього окупанти кілька днів атакували одеські порти на Чорному морі та Дунаї дронами та ракетами. Під ударом опинилися зернові термінали.

Джерело : ГУР

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