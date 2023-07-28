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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

МКИП временно возглавит Карандеев, который был заместителем Ткаченко

Ростислав Карандєєв
Фото: УНИАН

Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев временно назначен на должность исполняющего обязанности главы МКИП.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

— Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича, — сообщил Мельничук.

Что известно о Карандееве?

51-летний Ростислав Карандеев родом из Киева. В 2019 году он окончил Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности менеджмент социокультурной деятельности.

По первому образованию Ростислав Карандеев физик, позже овладел правоведением в КНУ им. Тараса Шевченко.

Впервые он занял должность заместителя министра культуры в 2015 году. Лишь на некоторое время Карандеев оставлял министерство — с февраля по июль 2020 был советником руководителя Офиса Президента.

Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 нардеп.

Источник: Тарас Мельничук

Кабмин, Минкульт
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