МКИП временно возглавит Карандеев, который был заместителем Ткаченко
Первый заместитель министра культуры Ростислав Карандеев временно назначен на должность исполняющего обязанности главы МКИП.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
— Временно возложено исполнение обязанностей Министра культуры и информационной политики Украины на Карандеева Ростислава Владимировича, — сообщил Мельничук.
Что известно о Карандееве?
51-летний Ростислав Карандеев родом из Киева. В 2019 году он окончил Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности менеджмент социокультурной деятельности.
По первому образованию Ростислав Карандеев физик, позже овладел правоведением в КНУ им. Тараса Шевченко.
Впервые он занял должность заместителя министра культуры в 2015 году. Лишь на некоторое время Карандеев оставлял министерство — с февраля по июль 2020 был советником руководителя Офиса Президента.
Напомним, 27 июля Верховная Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики. За это решение проголосовал 321 нардеп.
Источник: Тарас Мельничук
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