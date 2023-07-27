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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Верховная Рада отправила Ткаченко в отставку

Олександр Ткаченко
Фото: УНИАН

Верховная Рада поддержала отставку Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики.

За это решение проголосовал 321 нардеп.

Александр Ткаченко лично пришел в парламент и выступил перед депутатами.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале сообщил, что вопрос назначения нового министра сегодня не стоит в повестке дня. По его словам, скорее всего за нового главу МКИП не будут голосовать на этой неделе.

Что предшествовало?

290 июля президент Владимир Зеленский призвал главу правительства Дениса Шмыгаля рассмотреть замену Александра Ткаченко на должности главы МКИП. Об этом он сказал в вечернем обращении.

На следующий день в Верховную Раду поступило заявление от Александра Ткаченко об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Украины по собственной инициативе.

Сам Ткаченко объяснил, что увольняется “из-за волны недопонимания относительно важности культуры во время войны”.

26 июля комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддержал отставку Ткаченко с занимаемой должности.

Верховна Рада, Александр Ткаченко
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