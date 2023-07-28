МКІП тимчасово очолить Карандєєв, який був заступником Ткаченка
Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв тимчасово призначений на посаду виконувача обов’язків очільника МКІП.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.
— Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича, – повідомив Мельничук.
Що відомо про Карандєєва?
51-річний Ростислав Карандєєв родом із Києва. У 2019 році він закінчив Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю менеджмент соціокультурної діяльності.
За першою освітою Ростислав Карандєєв фізик, пізніше опанував правознавство у КНУ ім. Тараса Шевченка.
Вперше він обійняв посаду заступника міністра культури у 2015 році. Лише на деякий час Карандєєв полишав міністерство – з лютого по липень 2020 був радником керівника Офісу Президента.
Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. За це рішення проголосував 321 нардеп.
Джерело: Тарас Мельничук
На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.Христина Величанська