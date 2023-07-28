МКІП тимчасово очолить Карандєєв, який був заступником Ткаченка

Перший заступник міністра культури Ростислав Карандєєв тимчасово призначений на посаду виконувача обов’язків очільника МКІП.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

— Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича, – повідомив Мельничук.

Що відомо про Карандєєва?

51-річний Ростислав Карандєєв родом із Києва. У 2019 році він закінчив Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю менеджмент соціокультурної діяльності.

За першою освітою Ростислав Карандєєв фізик, пізніше опанував правознавство у КНУ ім. Тараса Шевченка.

Вперше він обійняв посаду заступника міністра культури у 2015 році. Лише на деякий час Карандєєв полишав міністерство – з лютого по липень 2020 був радником керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. За це рішення проголосував 321 нардеп.

Джерело: Тарас Мельничук

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