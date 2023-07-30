ВСУ за сутки сожгли 14 вражеских танков и 9 артсистем – Генштаб

Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

28 июля, 17:32

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