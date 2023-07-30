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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 14 вражеских танков и 9 артсистем – Генштаб

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники накануне сожгли 14 российских танков и девять артиллерийских систем.

Потери РФ на 30 июля 2023

  • личного состава – около 245 700 (+480),
  • танков ‒ 4 205 (+14),
  • боевых бронированных машин – 8 178 (+11),
  • артиллерийских систем – 4 795 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 698,
  • средств противовоздушной обороны – 459 (+1),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 311,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 011 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 347,
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 275 (+28),
  • специальной техники – 711 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 522-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Генеральный штаб Украины
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