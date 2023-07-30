Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу спалили 14 ворожих танків та 9 артсистем – Генштаб
Українські захисники напередодні спалили 14 російських танків та дев’ять артилерійських систем.
Втрати РФ на 30 липня 2023
- особового складу ‒ близько 245 700 (+480),
- танків ‒ 4 205 (+14),
- бойових броньованих машин ‒ 8 178 (+11),
- артилерійських систем – 4 795 (+9),
- реактивних систем залпового вогню – 698,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 459 (+1),
- літаків – 315,
- гелікоптерів – 311,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 011 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 347,
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7 275 (+28),
- спеціальної техніки ‒ 711 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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