ЗСУ за добу спалили 14 ворожих танків та 9 артсистем – Генштаб

Українські захисники напередодні спалили 14 російських танків та дев’ять артилерійських систем.

Втрати РФ на 30 липня 2023

особового складу ‒ близько 245 700 (+480),

танків ‒ 4 205 (+14),

бойових броньованих машин ‒ 8 178 (+11),

артилерійських систем – 4 795 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 698,

засобів протиповітряної оборони ‒ 459 (+1),

літаків – 315,

гелікоптерів – 311,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 4 011 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 347,

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7 275 (+28),

спеціальної техніки ‒ 711 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 522-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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