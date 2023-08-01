Оккупационные власти Крыма утверждают, что воды в Северо-Крымском канале хватит на 2-3 месяца

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается.

Об этом пишет проект Радио Свобода Крым.Реалии.

— Запасов в канале хватит еще примерно на 2,5-3 месяца. При этом построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра в канал непосредственно в существующих условиях не представляется возможным, хотя никаких технических сложностей нет, — сказал марионетка Кремля.

Аксенов также пытается успокоить местных, утверждая, что наполнение водохранилищ “приличное” и никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой якобы нет.

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что создало угрозу затопления для десятков населенных пунктов по обе стороны Днепра.

В Telegram-каналах сообщали, что в результате действий РФ во временно оккупированном Крыму начались проблемы с водоснабжением. В частности, местные оккупационные власти составляли графики подвоза воды в разные районы города Керчь.

Гендиректор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота заявлял, что во временно оккупированный Крым минимум год не будет поступать вода.

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