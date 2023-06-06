Под угрозой затопления десятки населенных пунктов: карта последствий подрыва Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали дамбу Каховской ГЭС, что создало угрозу подтопления для десятков населенных пунктов.

По данным украинской разведки, оккупанты совершили это военное преступление около 02:30 ночи.

Каховская ГЭС расположена в 5 км от города Новая Каховка (Херсонская область). Ее строили второй после Днепровской гидроэлектростанции (в Днепровском каскаде ГЭС). Каховское водохранилище вмещало около 18 млн кубометров воды. После подрыва дамбы тонны воды хлынули вниз по течению

Каким населенным пунктам грозит затопление

Этот теракт создал опасность для жителей населенных пунктов по оба берега Днепра ниже Каховского водохранилища.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов. Многие из них временно оккупированы.

По данным Херсонской ОВА, по состоянию на 07:30 были затоплены (полностью или частично) следующие населенные пункты: Тягинка, Львово, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсон Херсонского района.

В Херсоне затоплены Гидропарк и Нефтегавань, существует угроза подтопления микрорайона Корабел и района Речного порта. Кроме того, возможно частичное подтопление Антоновского и Садовского округов.

Эвакуация возможна с деоккупированного правобережья Херсонской области. Там около 16 тыс. человек оказались в критической зоне.

На левом берегу Днепра под угрозой затопления Новая Каховка, Голая Пристань, Коханы, Алешки, Кардашинка, Саги, Крынки и другие населенные пункты.

Как происходит эвакуация

Эвакуация с правобережья организована автобусами в Херсон, далее в Николаев, а оттуда – в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города.

Кроме того, Укрзализныця на 12:00 назначила бесплатный эвакуационный поезд из Херсона в Николаев. При необходимости будут назначены дополнительные поезда.

По данным МВД Украины, по состоянию на 10:00 в Херсонской области эвакуированы уже 742 человека.

Вода продолжает прибывать. Ситуация с эвакуацией усложняется, поскольку некоторые дороги размывает, и это делает невозможным проезд в отдельные населенные пункты. Поэтому эвакуационные группы ищут другие пути.

Граждан, находящихся в зоне опасности, призывают:

выключить все электроприборы и газоснабжение;

закрыть окна и двери;

взять документы, лекарства и вещи первой необходимости;

позаботиться о близких и домашних любимцах;

оказать помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям;

следовать инструкциям спасателей и полицейских.

Если самостоятельно эвакуироваться из зоны затопления нет возможности, нужно:

собрать необходимые вещи и подняться как можно выше в доме (на верхний этаж или чердак);

сигнализировать о местоположении (это могут быть звуковые сигналы, яркие вещи и надписи);

следить за указаниями оперативных служб и соблюдать их;

сохранять спокойствие, не переполнять спасательные средства (катера, лодки, плоты).

В украинской разведке подчеркнули, что подрыв оккупантами плотины Каховского водохранилища усиливает угрозу ядерной катастрофы, поскольку наполняемость прудов, помогающих охлаждать Запорожскую АЭС, зависит от уровня воды в Днепре.

В Укрэнерго сообщили, что Каховская ГЭС полностью разрушена, восстановлению станция не подлежит.

Источник : ГСЧС, МВД

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