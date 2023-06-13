Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Как получить справку переселенца (статус ВПЛ)
Задержка выплат ВПЛ: куда звонить и к кому обращаться
Направлялась с ребенком в укрытие: в Киеве мужчина напал на женщину
11 погибших и 36 раненых: в Кривом Роге завершили поисково-спасательные работы
Под Броварами полицейская на авто насмерть сбила военного – что известно
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго

Керченський міст
Фото: Pixabay

Из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС минимум год во временно оккупированный Крым не будет поступать вода.

Об этом заявил гендиректор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода.

— В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском хранилище гораздо ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать, — сказал он.

По его словам, даже при условии деоккупации полуострова Украина тоже не сможет обеспечить Крым на первых порах водой.

В то же время из-за подрыва ГЭС проблемы с водой будут иметь еще четыре области.

— Страдать будут от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Потому что ниже 12,70 м (это мы называли так называемой “мертвой зоной”) уже заборы не работают, — добавил гендиректор Укргидроэнерго.

В то же время пока серьезных проблем нет. В частности, Кривой Рог имеет запасы на 1,5-2 месяца, а в остальные города, которые страдают от подтопления, воду довозят.

Кроме того, чтобы обеспечить людей питьевой водой, увеличиваются скважины. В первую очередь это делается возле больниц. Далее будут заниматься обеспечением технической водой.

— Мы надеемся, что какая-то часть водосливной плотины осталась, и если это будет 7 м, то это уже — лучше. Потому что потом каждый сантиметр и метр нам придется месяцами набирать. Скорее всего мы сможем дойти до какого-то определенного уровня только после зимне-весеннего паводка, а это еще год, — подчеркнул Сирота.

В то же время если уровень воды будет три метра, даже паводок может не помочь полностью его заполнить.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры не сомневаются, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской ГЭС. Сейчас только “выстраивается консенсус” относительно прямой ответственности России за этот теракт.

Читайте также
Вода прибывала на глазах: как происходила эвакуация из затопленной Херсонской области
Евакуація з Херсона

Источник: Радио Свобода
Каховська ГЕС, Крым, Укргідроенерго
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На дне обмелевшего Каховского водохранилища обнаружили остатки церкви XVIII века
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Выгода для армии РФ от подрыва Каховской ГЭС может оказаться временной — Bloomberg
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
В домах выбиты стекла: оккупанты в Крыму заявляют об атаке беспилотников
БПЛА безпілотник
Украина получит 250 миноискателей от Швеции после подрыва Каховской ГЭС
Чорне море, Одеса, міни
В Украину вернулся политзаключенный Андрей Захтей, которого Россия осудила в 2016 году
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Видео
Общество
Украина в наступлении и обороне, но ВСУ уверенно продвигаются: Маляр о ситуации на фронте

Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.

Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (14.06.2023)
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (14.06.2023)
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (14.06.2023)
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (14.06.2023)
Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь