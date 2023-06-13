Из-за уничтожения Каховской ГЭС в Крым вода не будет поступать минимум год — Укргидроэнерго

Из-за уничтожения россиянами Каховской ГЭС минимум год во временно оккупированный Крым не будет поступать вода.

Об этом заявил гендиректор компании Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире Радио Свобода.

— В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском хранилище гораздо ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум год вода в Крым не будет поступать, — сказал он.

По его словам, даже при условии деоккупации полуострова Украина тоже не сможет обеспечить Крым на первых порах водой.

В то же время из-за подрыва ГЭС проблемы с водой будут иметь еще четыре области.

— Страдать будут от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Потому что ниже 12,70 м (это мы называли так называемой “мертвой зоной”) уже заборы не работают, — добавил гендиректор Укргидроэнерго.

В то же время пока серьезных проблем нет. В частности, Кривой Рог имеет запасы на 1,5-2 месяца, а в остальные города, которые страдают от подтопления, воду довозят.

Кроме того, чтобы обеспечить людей питьевой водой, увеличиваются скважины. В первую очередь это делается возле больниц. Далее будут заниматься обеспечением технической водой.

— Мы надеемся, что какая-то часть водосливной плотины осталась, и если это будет 7 м, то это уже — лучше. Потому что потом каждый сантиметр и метр нам придется месяцами набирать. Скорее всего мы сможем дойти до какого-то определенного уровня только после зимне-весеннего паводка, а это еще год, — подчеркнул Сирота.

В то же время если уровень воды будет три метра, даже паводок может не помочь полностью его заполнить.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры не сомневаются, что Украина не совершала действий, которые привели к прорыву плотины Каховской ГЭС. Сейчас только “выстраивается консенсус” относительно прямой ответственности России за этот теракт.

Источник : Радио Свобода

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.