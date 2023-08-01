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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Окупаційна влада Криму стверджує, що води в Північно-Кримському каналі вистачить на 2-3 місяці

керченський міст
Фото: Getty Images

Гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що рівень води у Північно-Кримському каналі поступово знижується.

Про це пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

– Запасів у каналі вистачить ще приблизно на 2,5-3 місяці. Водночас побудувати насосну станцію і тракт подачі води з Дніпра в канал безпосередньо в нинішніх умовах неможливо, хоча жодних технічних складнощів немає, – сказав маріонетка Кремля.

Аксьонов також намагається заспокоїти місцевих, стверджуючи, що наповнення водосховищ “пристойне” і жодних ризиків щодо забезпечення населення питною водою нібито немає.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що створило загрозу затоплення для десятків населених пунктів по обидва боки Дніпра.

У Telegram-каналах повідомляли, що в результаті дій РФ у тимчасово окупованому Криму почалися проблеми з водопостачанням. Зокрема, місцева окупаційна влада складала графіки підвезення води в різні райони міста Керч.

Гендиректор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота заявляв, що до тимчасово окупованого Криму щонайменше рік не буде надходити вода.

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Джерело: Крим. Реалії
Війна в Україні, Крим
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