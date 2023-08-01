Программу доступных кредитов єОселя расширили: кто может взять, где и на каких условиях

Со вторника, 1 августа, в Украине стартует следующий этап программы доступных кредитов на жилье єОселя. Он охватит гораздо более широкий круг граждан.

Кому из украинцев будут давать ипотеку под 7%, в каких домах и на каких условиях – далее в материале.

Кто сможет приобрести жилье в кредит

Подать заявку для участия в программе теперь смогут следующие категории граждан:

ветераны войны и члены их семей;

участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны;

семьи погибших/умерших ветеранов войны, а также погибших/умерших защитников и защитниц Украины;

внутренние переселенцы (ВПЛ);

граждане Украины, которые не имеют собственного жилья или жилье которых не превышает нормативную площадь (менее 52,5 кв. м для семьи из одного человека и дополнительно 21 кв. м – на каждого следующего члена семьи).

Условия ипотеки

Фиксированная годовая ставка ипотеки составляет 7% (в гривне).

Первый взнос по кредиту составляет от 20%, а срок кредитования – до 20 лет.

Сохраняются требования относительно нормативной площади жилья: не более 52,5 кв. м на одного человека плюс 21 кв. м. на каждого следующего члена семьи.

Где можно купить жилье

В рамках нового этапа программы квартиру можно выбрать:

в доме, который строится;

в доме, которому не более трех лет на момент заключения договора.

Выбрать жилье, которое еще строится, можно у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы (список можно найти на сайтах банков).

Допускается только такая модель кредитования, когда покупатель становится собственником имущественных прав на жилье, которое строится, сразу во время оформления кредита. Это позволит защитить права заемщиков при покупке квартиры на первичном рынке.

– єОселя под 7% ориентирована на первичный рынок недвижимости, чтобы достичь максимального мультипликативного эффекта для роста экономики страны, — отметили в компании Укрфинжилье, которая реализует программу вместе с Министерством экономики.

Взять ипотеку теперь можно в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях – на территориях, которые не находятся во временной оккупации и где не происходят активные боевые действия.

Какие банки принимают участие в программе

Речь идет о пяти банках-партнерах. Это Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank.

С октября 2022 года, с начала работы программы єОселя, они выдали более 3 млрд грн кредитов.

На первом этапе это была ипотека под 3% годовых для военнослужащих, силовиков, медиков, педагогов и ученых. Сейчас уже более 2,2 тыс. семей приобрели собственное жилье.

Как подчеркнули в компании Укрфинжилье, нынешнего финансового ресурса хватит еще примерно на 5-6 тыс. кредитных сделок. Однако правительство работает над расширением объемов финансирования программы єОселя.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку на участие в программе доступного ипотечного кредитования, необходимо:

выбрать услугу єОселя в мобильном приложении Дія

заполнить информацию о составе семьи и доходе;

ввести информацию о жилье, которое человек хочет купить в кредит;

выбрать банк и заверить заявку своим Дія.Підписом;

получить ответ от банка.

Несмотря на запуск второго этапа, условия участия в программе єОселя для военных, силовиков, медиков, педагогов и ученых остаются неизменными: им и дальше будут давать ипотеку под 3% годовых.

При этом в категорию военнослужащих и силовиков, которые могут взять такой кредит, добавили детективов и старших детективов НАБУ, лиц рядового и начальствующего состава Государственного бюро расследований, детективов и лиц начальствующего состава Бюро экономической безопасности.

Источник: Укрфинжилье

Источник : Минэкономики

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.