Програму доступних кредитів єОселя розширили: хто може взяти, де і на яких умовах

Із вівторка, 1 серпня, в Україні стартує наступний етап програми доступних кредитів на житло єОселя. Він охопить значно ширше коло громадян.

Кому з українців даватимуть іпотеку під 7%, в яких будинках та на яких умовах – далі в матеріалі.

Хто зможе придбати житло в кредит

Подати заявку для участі в програмі тепер зможуть такі категорії громадян:

ветерани війни та члени їхніх родин;

учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни;

родини загиблих/померлих ветеранів війни, а також загиблих/померлих захисників та захисниць України;

внутрішні переселенці (ВПО);

громадяни України, які не мають власного житла або житло яких не перевищує нормативну площу (менш, ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи і додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї).

Умови іпотеки

Фіксована річна ставка іпотеки становить 7% (у гривні).

Перший внесок за кредитом становить від 20%, а термін кредитування – до 20 років.

Зберігаються вимоги щодо нормативної площі житла: не більше, ніж 52,5 кв. м на одну людину плюс 21 кв. м. на кожного наступного члена сімʼї.

Де можна придбати житло

У межах нового етапу програми квартиру можна обрати:

у будинку, що будується;

у будинку, якому не більше трьох років на момент укладення договору.

Обрати житло, яке ще будується, можна в забудовників, акредитованих банками-учасниками програми (список можна знайти на сайтах банків).

Допускається лише така модель кредитування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, одразу під час оформлення кредиту. Це дозволить захистити права позичальників при купівлі квартири на первинному ринку.

– єОселя під 7% орієнтована на первинний ринок нерухомості, аби досягти максимального мультиплікативного ефекту для зростання економіки країни, – наголосили в компанії Укрфінжитло, яка реалізує програма разом із Міністерством економіки.

Взяти іпотеку тепер можна у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях – на територіях, які не перебувають в тимчасовій окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії.

Які банки беруть участь у програмі

Наразі йдеться про п’ять банків-партнерів. Це: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank.

З жовтня 2022 року, від початку роботи програми єОселя, вони видали понад 3 млрд грн кредитів.

На першому етапі це була іпотека під 3% річних для військовослужбовців, силовиків, медиків, педагогів та науковців. Наразі вже понад 2,2 тис. родин придбали власне житло.

Як наголосили в компанії Укрфінжитло, нинішнього фінансового ресурсу вистачить ще приблизно на 5-6 тис. кредитних угод. Однак уряд працює над розширенням обсягів фінансування програми єОселя.

Як подати заявку

Щоб подати заявку на участь у програмі доступного іпотечного кредитування, потрібно:

обрати послугу єОселя в мобільному застосунку Дія

заповнити інформацію про склад сім’ї та дохід;

ввести інформацію про житло, яке людина хоче купити в кредит;

обрати банк і завірити заявку своїм Дія.Підписом;

отримати відповідь від банку.

Попри запуск другого етапу, умови участі в програмі єОселі для військових, силовиків, медиків, педагогів та науковців залишаються незмінними: їм і надалі даватимуть іпотеку під 3% річних.

Водночас до категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти такий кредит, додали детективів і старших детективів НАБУ, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки.

Джерело: Укрфінжитло

Джерело : Мінекономіки

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