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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росіяни не можуть впоратися із дронами, які долітають до них не вперше – Ігнат

Москва
Фото: Getty Images

Російські сили не можуть впоратися з дронами, які вже не вперше атакують Москву.

Так в етері телемарафону прокоментував нічну атаку безпілотників на російську столицю речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Російські військові не можуть впоратися із тими БпЛА, які десь там долітають до них вже не вперше. Ну і сподіваємось, вони не матимуть досвіду, – сказав він.

Водночас Ігнат зазначив, що безпілотники – це доволі складна ціль.

– Наприклад, узяти ті самі Shahed, які, на жаль, долітають. Не просто їх збивати. Вони летять повільно, але ціль досить складна для систем ППО. Українські воїни мають певний досвід, не лише Повітряні сили, а усі Сили оборони мають досвід збивати, – додав речник.

Уночі 1 серпня Москву та область нібито атакували три безпілотники. У РФ кажуть, що один БпЛА долетів до тієї ж вежі в Москва-Сіті, що й під час попередньої атаки 30 липня. Пошкоджено фасад на рівні 21-го поверху. Саме на цьому поверсі, за даними росЗМІ, розташоване Міністерство економічного розвитку РФ.

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Джерело: телемарафон

Безпілотники, Війна в Україні, Москва, Повітряні сили України, Росія, Юрій Ігнат
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