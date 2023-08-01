В Украине на этой неделе будет припекать: температура поднимется до +40°C

В Украине в течение 4-6 августа ожидается жара — температура может достичь 39 C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в конце недели температура воздуха в большинстве областей будет кусать 32-39°C, а на востоке и юге, вероятно, будет до +40°C.

Прохладнее будет только в западных областях Украины.

В ближайшие дни также ожидается высокая температура на юге и востоке.

Синоптик призвала украинцев готовиться к сильной жаре и особенно позаботиться о животных.

— Пересмотрите исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа. Внимательно присматривайтесь к поведению кота, ни за что не оставляйте животных в автомобиле. Подкупите что-то от артериального давления, запланируйте поделать лучше что-то дома, поменьше бегайте по улице — не вминайте горячий асфальт, — отметила Наталья Диденко.

А еще она советует именно вечером выходить гулять — будет легче дышать.

23 июля в Греции зафиксировали новый температурный рекорд: столбики термометров превысили отметку в 46°C.

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