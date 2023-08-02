С сентября Министерство образования и науки планирует запустить пилот проекта обновленной школьной дисциплины Защита Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр образования Оксен Лисовой.

— Больше практики, актуальных знаний и жизненно необходимых умений. И дети, и учителя дают отзывы, что программа должна быть актуализирована, а предмет — полезным и интересным. Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц), — написал он.

С сентября обновление будут реализовывать в школах разных областей Украины.

Сейчас смотрят

На основе отзывов учителей и учеников, которые будут участвовать в пилотном проекте, программа дисциплины будет финализирована.

— Чтобы пилот прошел успешно, проведем обучение для учителей. Для этого привлекаем к сотрудничеству международные и общественные организации, имеющие опыт в обучении взрослых. В частности тех специалистов, которые готовы обучать учителей работе с симуляторами FPV дронов, имеют специализацию в топографии, домедицинской помощи и предотвращении травматизма, — добавил Лисовой.

Как уточнили в Минобразования, в ближайшее время рабочие группы приглашенных экспертов начнут работать над предложениями по обновлению дисциплины Защита Украины.

Они актуализируют программу и увеличат количество практических занятий, добавят подготовку к овладению базовыми технологиями, которыми сейчас пользуются защитники и защитницы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.